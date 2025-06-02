Saldırıların Şifreleri: Dronlar Kamyonlarda Gizlendi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yaklaşık bir buçuk yıl boyunca planlanan operasyonun detayları da netleşmeye başladı. FPV tipi dronlar, özel bölmelerle donatılmış kargo kamyonlarının çatısına yerleştirilerek gizlice Rusya topraklarına sokuldu. Ardından bu kamyonlar Rus hava üslerine yakın noktalarda konuşlandırıldı. Kamyonların çatıları uzaktan açılarak dronlar havalandı ve Rus uçaklarını hedef aldı. Hedefler arasında Irkutsk, Murmansk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üsler yer aldı.

Irkutsk ve Murmansk Alev Alev

Rusya'nın doğusundaki Irkutsk bölgesinden gelen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Irkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev saldırıları doğruladı. Kobzev, bir askeri birliğin vurulduğunu ve bölgede yoğun dumanların yükseldiğini belirterek acil durum karargahı kurulduğunu açıkladı. Murmansk’taki Olenya Hava Üssü’ne yönelik saldırıda da uçakların vurulduğu ancak hava savunmalarının bir kısmının etkili olduğu bildirildi.

Rusya: “Terör Saldırısı”

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetimini “terör saldırısı” düzenlemekle suçladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların bazı bölgelerde püskürtüldüğü, ancak Irkutsk ve Murmansk’ta birkaç uçağın alev aldığı ifade edildi. Askeri ve sivil kayıpların yaşanmadığı belirtilen açıklamada, saldırılarla ilişkili kişilerin gözaltına alındığı da duyuruldu.

Zelenskiy: “Tarih Kitaplarına Girecek Bir Operasyon”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, operasyonun ardından SBU Başkanı Vasyl Maliuk ile bir araya geldi. Zelenskiy, saldırının sonuçlarını “mükemmel” olarak nitelendirerek, operasyonun hazırlık sürecinin bir yıl altı ay dokuz gün sürdüğünü belirtti. Ukrayna lideri, “Bu, en uzun menzilli operasyonumuz. Sadece Ukrayna'nın başarısıdır ve elbette tarih kitaplarında yerini alacaktır” dedi.

Kremlin Alarmda

Ukrayna’nın gerçekleştirdiği bu büyük çaplı saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, acil olarak Güvenlik Konseyi’ni toplama kararı aldığı bildirildi. Rus basınına göre, saldırıların ardından ülkede alarm durumu ilan edilirken, Moskova’nın yeni bir misilleme hazırlığına başlayabileceği konuşuluyor.