Sarı-kırmızılılar birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü bulamazken, tek gol 57. dakikada Promise David’den geldi.

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta ağırladığı Union Saint-Gilloise’ye 1-0 yenilerek gruptaki avantajını kaybetti. Okan Buruk’un öğrencileri özellikle ilk yarıda Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara ile önemli fırsatlar yakaladı ancak gol çıkmadı.

Dakika Dakika Maçtan Önemli Anlar

11. dakika: Barış Alper Yılmaz, Sane’nin pasıyla sol kanattan hızla ilerledi ancak vuruşu üstten auta gitti.

27. dakika: Gabriel Sara’nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert şut direkten döndü. Pozisyonun devamında yine Sara'nın vuruşu auta çıktı.

33. dakika: Florucz’un sağ çaprazdan şutu, kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

40. dakika: El Hadj’ın kornerinde Sykes’in kafa vuruşu üst direkten döndü.

44. dakika: Icardi'nin ceza sahasında yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

57. dakika – GOL (0-1): Zorgane’nin sağdan çevirdiği topu Promise David tamamladı ve konuk ekip öne geçti.

73. dakika: Rodriguez’in vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

76. dakika: Sara’nın kafa vuruşunu kaleci Scherpen kornere çeldi.

89. dakika: Arda Ünyay ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Galatasaray - Union Saint-Gilloise İlk 11’ler

Galatasaray:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs (Arda Ünyay dk. 53), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Union Saint-Gilloise:

Scherpen, Kevin Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, De Perre, Niang (Leysen dk. 90), El Hadj (Boufal dk. 71), Florucz (Schoofs dk. 71), Promise David (Rodriguez dk. 59)

Teknik Direktör: David Hubert

Gol: Promise David (57')

Kırmızı kart: Arda Ünyay (89')

Sarı kart: İlkay Gündoğan, Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk, Promise David, Khalaili