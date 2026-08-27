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57. dakikada Bamidele Yusuf, ceza sahası içine girdiğinde Cabral'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Cabral'ı ise ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililer Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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