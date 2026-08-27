UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ruben Providence, Bodrum FK'da
Ruben Providence, Bodrum FK'da
İçeriği Görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Bamidele Yusuf'un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph

Yedekler: Adam Varga , Zohore, Keita, Levi, Osvath, Arzani, Kodro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga, Lakatos, Lisztes

Teknik Direktör: Balazs Borbely

Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Umut Nayir, Pina, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: O'Dowda (dk. 19) (Ferencvaros)

Kırmızı kart: Malinovskyi (dk. 14) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Savic, Cabral (Trabzonspor)