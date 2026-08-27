Yaz sezonu ikinci el pazarını hareketlendirdi: Ev ve oyun kategorilerinde dikkat çeken artış

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19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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