Spor basınının önde gelen temsilcileri, Türk futbolunun unutulmaz isimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele bölgesinde hayata geçirilen Spoint VivaMore projesinde düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldi.

Spoint Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç'in ev sahipliğinde gerçekleşen üç günlük etkinlikte spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli ağırlandı. Organizasyon kapsamında düzenlenen ayak tenisi turnuvası ve sosyal aktiviteler renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Fırat Aydınus, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Engin Baytar, Emre Toraman, Evren Nuri Turhan, Erkan Özbey, Mustafa Koray Avcı, Cihan Haspolatlı, Halil Mutlu, Orkun Uşak, Ümit Karalar, Berk İlter ve Hale Güney gibi tanınmış isimler, İskele bölgesinin doğal güzelliklerini ve Akdeniz atmosferini de tecrübe etti.