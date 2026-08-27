Yaz sezonu ikinci el pazarını hareketlendirdi: Ev ve oyun kategorilerinde dikkat çeken artış

Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

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64. dakikada Djalo'nun hatasında topu kapan Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar böylece adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

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