· Her lansmanını bir hikayeye ve klişeleri yıkan bir deneyim tasarımına dönüştüren MAİS, bu ödülü Kars-Iğdır’daki Dacia Jogger ve Gökçeada’daki Renault Austral lansmanlarından sonra üst üste üçüncü kez kazanarak sektörün iletişimdeki liderliğini perçinledi.

· Törende, Renault Rafale’in Solarbay Opaklaşma Özellikli Panoramik Cam Tavan teknolojisi ise Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Yılın İnovatif Projesi” ödülüne layık görüldü.

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl onuncusunu düzenlediği ve otomotiv sektöründeki başarılı markaları ödüllendirdiği tören, 17 Haziran tarihinde gerçekleşti. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenen “Yılın Basın Lansmanı” kategorisinde, bu yıl ödül “Bırak Geride Kalsın” temasıyla gerçekleştirilen Renault Duster Türkiye Lansmanı’nın oldu.

Bu başarı, MAİS’in iletişimdeki vizyoner yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. 2022’de Kars ve Iğdır’da gerçekleştirilen Dacia Jogger lansmanı, 2023’te Gökçeada’da hayata geçirilen Renault Austral lansmanı ve 2024’te Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan Renault Duster lansmanı ile MAİS, “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü üç yıl üst üste kazanan ilk marka oldu. Her lansmanını unutulmaz bir hikayeye dönüştüren MAİS, markaları için geliştirdiği yaratıcı iletişim projelerindeki sürdürülebilirliğini de kanıtladı.

Yılın ”İnovatif Projesi” kategorisinde ise Renault törende, Renault Rafale’in Solarbay Opaklaşma Özellikli Panoramik Cam Tavan teknolojisi ise Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Yılın İnovatif Projesi” ödülüne layık görüldü. Renault Rafale üzerindeki Solarbay®️ kararan panoramik cam tavan, 1 m²’lik geniş yüzeyiyle iç mekâna ferahlık katıyor. Tavan konsolundaki bir tuş aracılığıyla ışık seviyeleri istenilen şekilde ayarlanabiliyor, böylece kabin içerisindeki ısı konforu da kontrol altına alınabiliyor.

Benzersiz Bir Lansman: “Türkiye’nin Duster’ı” Türkiye’nin Her Yerinde

“Türkiye’nin Duster’ı” sloganıyla yola çıkan lansman, otomotiv sektöründe alışılmış kalıpları yıkarak; onlarca otomotiv gazetecisinin yarattığı birbirinden farklı konseptlerle, kendi lansmanlarını kendilerinin gerçekleştirdiği bir temada hayata geçti. Türkiye’nin birbirinden güzel onlarca rotasında, binlerce kilometre yol katedilerek gerçekleştirilen lansman, yepyeni bir deneyim sundu. 35 farklı şehirde, 32 bin kilometrelik bir rotada, 81 ayrı etkinlikle 3 ay boyunca gerçekleştirilen lansman, “Bırak Geride Kalsın” konseptiyle her katılımcıya hayatın yorucu temposundan ve zorunluluklarından uzaklaşarak kendi rotasını seçme ve kendi lansmanını gerçekleştirme özgürlüğü sundu.

Bu kapsamlı organizasyon, sadece bir otomobil tanıtımından ibaret olmadı; aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarla Renault Duster arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

Birçok kullanıcı ailesi ile Renault Duster lansmanını yapmayı tercih ederken, bir bölüm kullanıcı da dostlarıyla ve arkadaş gruplarıyla yapmayı tercih etti. Etkinliğin sonucunda Renault Duster büyük bir hedef kitleye ulaşmayı ve “Türkiye’nin Duster’ı” olarak yankı uyandırmayı başardı.