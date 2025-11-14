Geçen yıl Eylül ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişiye ulaştı.

Sektörel Bazda Değişim

Ücretli çalışan sayısındaki yıllık artış sektörel olarak farklılık gösterdi:

Sanayi sektörü: %3,7 azaldı

İnşaat sektörü: %7,4 arttı

Ticaret ve hizmet sektörü: %2,5 arttı

Aylık Bazda Artışlar

Aylık veriler de pozitif bir tabloyu işaret ediyor. 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre toplam ücretli çalışan sayısı %0,2 artış gösterdi. Sektörel olarak ise değişimler şöyle gerçekleşti:

Sanayi sektörü: %0,3 azaldı

İnşaat sektörü: %0,6 arttı

Ticaret ve hizmet sektörü: %0,4 arttı

TÜİK verileri, Türkiye işgücü piyasasında sektörler arasında farklı dinamiklerin yaşandığını ve özellikle inşaat sektöründe istihdam artışının dikkat çektiğini ortaya koyuyor.