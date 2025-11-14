Banka, yaratıcılık, inovasyon, sosyal etki, teknoloji ve fintek alanlarında toplam 7 ödül kazanarak müşteri odaklı yaklaşımı ve topluma değer katan projeleriyle dikkat çekti.

Bu yıl düzenlenen Sardis Ödülleri’nde Garanti BBVA; 4 altın ve 3 gümüş ödül ile farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü. Ödüller, bankanın yenilikçi ürünleri, dijital dönüşüm projeleri ve toplumsal fayda sağlayan girişimleri kapsamında değerlendirildi.

Yaratıcılık ve Marka Deneyiminde 3 Ödül

En İyi Özel Gün Filmi (Altın Ödül): 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk’ü Anma Bayramı’nda Atatürk’ün sevdiği şarkıları sanatçılar aracılığıyla izleyiciyle buluşturan “Şarkılarda Sen” filmi.

En İyi Entegre Kampanya (Altın Ödül): “ Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız! ” kampanyası, marka iletişiminde yaratıcılığı ve etkileşimi ön plana çıkardı.

En İyi Dijital Fikirler (Gümüş Ödül): Çocuklara dijital dünyayı eğlenceli şekilde öğreten “Ada ile Dijital Günlük” projesi.

İnovasyon ve Sosyal Etki Alanında Altın Başarılar

Bankalar Kategorisi Altın Ödülü: Bonus Platinum Dinamik projesi, inovatif bankacılık çözümleriyle ödüllendirildi.

Toplumsal Sosyal Sorumluluk Altın Ödülü: Kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile toplumsal fayda odaklı çalışmaları takdir topladı.

Fintek Alanında Çifte Ödül

Garanti BBVA Kripto, dijital varlık platformları kategorisinde “Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı” ve “Girişimcilik” dallarında gümüş ödül aldı. Bu başarı, bankanın fintech alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Garanti BBVA’dan Açıklama

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sardis Ödülleri’ndeki bu başarı, yenilikçi gücümüzün ve müşteriye, topluma değer katma kararlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. ‘Radikal Müşteri Perspektifi’ yaklaşımımızla süreçlerimizi müşterinin gözünden tasarlıyor, dijital dönüşüm ve insan odaklı teknoloji vizyonumuzla fark yaratıyoruz. Ödüller, hem geçmiş projelerimizin hem de geleceğe dönük vizyonumuzun bir göstergesidir.”

Kezi̇k, ayrıca projelerin teknoloji ve insan odaklı yaklaşımı birleştiren somut örnekler olduğunu vurguladı. “Şarkılarda Sen” ve “Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız!” kampanyalarıyla duygusal bağ kuran marka dilinin, bankanın yaratıcılığını ve birlikte başarma kültürünü yansıttığını belirtti.

Garanti BBVA, teknolojiyle güçlenen, insana dokunan ve topluma değer katan bankacılık anlayışıyla geleceğe taşınmayı hedefliyor.