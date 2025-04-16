2024 yılının Şubat ayında 15 milyon 125 bin 704 olan toplam ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 15 milyon 293 bin 843 kişiye ulaştı. Ancak sektörel bazda farklılıklar dikkat çekti.

Sanayide daralma, inşaat ve hizmette artış

Şubat 2025 itibarıyla ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,2 oranında azaldı. Buna karşın inşaat sektöründe yüzde 2,0, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 oranında artış yaşandı. Bu durum, sanayi sektöründeki daralmaya rağmen hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdamı desteklediğini gösteriyor.

Aylık bazda hafif düşüş

Öte yandan, 2025 yılı Şubat ayı bir önceki aya göre değerlendirildiğinde, toplam ücretli çalışan sayısında yüzde 0,1’lik hafif bir düşüş yaşandığı görüldü. Aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaatta yüzde 0,7 oranında azalma olurken; ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1’lik sınırlı bir artış gerçekleşti.

Ücretli çalışan sayısındaki bu gelişmeler, sektörel dalgalanmaların iş gücü piyasasına etkisini ortaya koyarken, özellikle sanayi sektöründeki düşüş dikkatle izleniyor.