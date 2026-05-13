Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 3 milyar 886 milyon dolarlık açık kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 77,8 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 63,1 milyar dolarlık fazla verdi. Birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler kalemi cari dengeye pozitif katkı sağlamayı sürdürdü. Mart ayında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 627 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 246 milyon dolar net giriş elde edildi. Hizmetler dengesinin toplam net katkısı 2 milyar 592 milyon dolar oldu.

Finansman tarafında ise yıllıklandırılmış cari açığın karşılanmasında en yüksek katkı 38,6 milyar dolar ile kredilerden geldi. Net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar dolar, ticari krediler ise 3 milyar dolar katkı sağladı. Buna karşın portföy yatırımları 3,3 milyar dolar, efektif ve mevduatlar 19,7 milyar dolar negatif etki yarattı. Merkez Bankası’nın net rezervlerinde ise 52,5 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

Mart ayında doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı yatırımcıların Türkiye’ye yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar artarken, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlar 1 milyar 227 milyon dolar seviyesinde yükseldi. Gayrimenkul tarafında ise yurt içi yatırımcıların yurt dışında 187 milyon dolar, yabancıların Türkiye’de 243 milyon dolarlık alım yaptığı bildirildi.