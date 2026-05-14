FS7111 sefer sayılı uçak saat 15.00’te piste teker koyarken, havalimanı apronunda tören düzenlendi. Geleneksel su takı seremonisiyle karşılanan uçaktan inen yolculara çiçek takdim edildi. Dönüş seferi ise FS7112 koduyla saat 16.06’da gerçekleştirildi. Gazipaşa’dan Almatı’ya yapılan ilk uçuşta 12 yolcu seyahat etti.

Turizm sezonu boyunca FlyArystan’ın Almatı-Gazipaşa hattında toplam 96 iniş-kalkış seferi planladığı belirtildi. Yeni hattın özellikle Alanya ve Gazipaşa bölgesine yönelik turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

Turizm sektörü temsilcileri, Kazakistan pazarının Akdeniz turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, direkt uçuşların bölgedeki otel doluluk oranlarına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca yeni hava köprüsünün Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri de güçlendireceğini belirtti.