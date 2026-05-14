Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bir bozulma öngördüklerini ifade etti. Şimşek, savaş ortamına rağmen turizm gelirleri üzerindeki etkinin sınırlı kaldığını vurguladı.

Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında bu yıl yüksek seyrin devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, bu nedenle cari açıkta artış yaşanabileceğini ancak uygulanan ekonomi programı sayesinde bu artışın yönetilebilir ve geçici düzeyde kalacağını değerlendirdiklerini kaydetti.

Mart ayında 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Şimşek, yıllıklandırılmış yatırım girişinin 12,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye’nin risk priminin (CDS) savaş öncesi seviyelere yaklaşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Şimşek, borç çevirme oranlarındaki güçlü seyrin sürdüğünü söyledi.

Bakan Şimşek ayrıca, TBMM’de görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini beklediklerini belirterek, enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi artıran ve yeşil dönüşümü destekleyen politikaların sürdürüleceğini ifade etti.