Olayın Detayları:

Serdar Kayaaltı, aracının muayene süresi dolduğu için TÜVTÜRK'e gitti. Ödeme yaparken kredi kartı kullanmak istedi, ancak TÜVTÜRK yetkilileri kredi kartı ile ödeme için 97 TL komisyon bedeli talep etti. Kayaaltı, bu ücrete itiraz etti, ancak muayene yaptırmak zorunda olduğu için ödemeyi yapmak durumunda kaldı.

Kayaaltı, bu durumu kabullenmeyerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti, TÜVTÜRK'ün tahsil ettiği 97 TL'nin Kayaaltı'ya iade edilmesine karar verdi. Ancak TÜVTÜRK bu karara uymayınca, Kayaaltı kararı icraya verdi ve TÜVTÜRK'ün banka hesaplarına bloke koydurdu. Sonuç olarak, 720 TL'yi (97 TL komisyon bedeli + masraflar) TÜVTÜRK'ten tahsil etmeyi başardı.

Serdar Kayaaltı'nın Açıklamaları:

Kayaaltı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Muayene bedelini kredi kartıyla ödemek istediğimde 97 TL komisyon istediler. İtiraz ettim, ancak çözüm bulamadılar. Muayene yaptırmak zorundaydım, ödemek durumunda kaldım. Daha sonra hakem heyetine başvurdum ve hukuki bir karar aldım. Bu kararı icraya koydum, TÜVTÜRK ödemeyince banka hesaplarını bloke ettirdim ve paramı geri aldım."

Tüketici Haklarına Dikkat Çeken Uyarı:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu olayın tüketici hakları açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüketicilerin de satıcılar kadar hakları var. Tüketici Hakem Heyeti gibi mekanizmalar, vatandaşların haklarını araması için var. TÜVTÜRK gibi kurumlar, tüketicileri tehdit edebiliyor, ancak bu olay gösterdi ki tüketiciler de haklarını icraya koyarak alabiliyor."