HABER/ALİ KARABAŞ

Bu sene fuara çok yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, başta Amerika kıtası olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'dan çok büyük toptancıların İstanbul'da buluştuğunu kaydetti. Topuz, bu organizasyonun 6 milyar dolar olarak belirledikleri yılsonu ihracat hedefine de önemli bir katkı sağlayacağının altını çizdi.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük endüstriyel mutfak ve HORECA fuarı HOSTECH by TUSİD, TÜYAP Fuar Merkezi’nde ziyarete açıldı. Fuarın açılışında TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Talha Özger, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı ile TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü hazır bulundu.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz'dan bilgi aldı.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI İKİYE KATLANDI

İlk kez bundan 26 yıl önce 500 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuarın bu yıl 45 bin metrekare ile tam kapasiteye çıktığını ve 140 ülkeden ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade eden TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, katılımcı firma sayısının ise 400'e ulaştığını belirtti. Bu sene yabancı ziyaretçi sayısının da geçen seneye göre ikiye katlayarak 5 bine çıktığını, toplamda ise 35 bin kişiye ulaşmayı beklediklerini söyleyen Topuz, "Fuarımız her sene gelişerek büyüyor. Bu yıl tanıtım için yaklaşık 2 milyon dolar harcadık ama bundan çok daha fazla bir değer yaratacağız. 140 ülkeden ziyaretçileri ve alım heyetlerini İstanbul'da ağırlıyoruz. Toplamda 18 bin firmadan 1200 kişiyi Türkiye'ye çağırmak için masraflarını ödemeye değer bulduk. Fuarda geçtiğimiz yılın üzerine çıkarak 1 milyar dolar civarında bir hacim gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Bu sene Amerika başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'dan çok büyük toptancıların İstanbul'a geldiğini belirten Topuz, "En önemli pazarlarımızdan biri olarak belirlediğimiz Amerika'dan ciddi bir talep görüyoruz. Avrupa'dan Almanya ve İspanya başta olmak üzere çok önemli bir katılım var. Bunların yanında son dönemde herkesin gözünün üzerinde olduğu ve hızlı bir şekilde büyüyen Suudi Arabistan ve Mısır'dan da bir talep olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde 2030 yılında Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkelerden biri olan ve hedef pazarlarımız arasına giren Fas'tan da 40 firma katılıyor." ifadelerini kullandı.

FUAR ZİYARETÇİLERİ GÜNDE 2 BİN DOLAR HARCIYOR

HOSTECH by TUSİD'in hem sektörde büyük bir hareket yarattığını hem de Türkiye'ye çektiği yabancı katılımcılarla ekonomi için de önemli bir değer oluşturduğunu belirten Topuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye fuar için gelen bir ziyaretçi, konaklama, ulaşım, alışveriş ve yeme içme ile birlikte günlük ortalama 2 bin dolarlık harcama yapıyor. Bunun yanında Türkiye'ye gelenlerin önemli bir bölümü sadece İstanbul'la sınırlı kalmıyor, Anadolu'daki fabrikalarımızı da ziyaret ediyorlar. Bu hem Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor hem de uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesinde önemli rol oynuyor. Sektörümüzün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma noktasında da düzenlediğimiz bu fuarın önemi çok büyük."