Savcılık: "Kamuoyunu Yanıltıcı ve Gerçeğe Aykırı Beyanlar"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın genel kurulda yaptıkları konuşmalarda kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifadelere yer verdiği iddia edildi. İddianamede, bu sözlerin "yargı süreçlerine müdahale etme ve kamuoyunu yanlış yönlendirme" niteliğinde olduğu belirtilerek, iki ismin yargılanması talep edildi.

Ayrıca, Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın hangi konu bağlamında ilerlediği ve yeni delillerin olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İş Dünyasında Yankı Uyandırdı

TÜSİAD'ın lider kadrosuna yöneltilen bu suçlamalar, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve davanın ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu olurken, TÜSİAD yetkilileri konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı.

Yargılama sürecinin yakından takip edileceği ve iş dünyasındaki olası etkilerinin zamanla netlik kazanacağı belirtiliyor. Kamuoyunun merakla beklediği davanın ilk duruşma tarihinin yakın zamanda belirlenmesi bekleniyor.