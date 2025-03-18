ANKA III’ün test uçuşu, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne denk gelerek büyük bir anlam kazandı. Uçuş testinde, tek bir yer kontrol istasyonundan çoklu uçak kontrolü ve sonrasındaki sürü uçuş faaliyetlerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Bu testler, ANKA III’ün düşük görünürlük, yüksek hız ve dâhilî istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi gibi önemli özelliklerini gözler önüne serdi.

Test uçuşlarının devam ettiği ANKA III, millî savunma sanayisinde büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor ve Türk mühendisliğinin geldiği noktayı simgeliyor. TUSAŞ’ın bu projeyle hem yerli teknolojiye olan katkısını artırması hem de stratejik anlamda bağımsızlık hedefini güçlendirmesi bekleniyor.