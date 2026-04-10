Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde litre başına yaklaşık 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL seviyesinde indirim uygulandı. Yeni fiyatların yarından itibaren pompa satışlarına yansıması bekleniyor.

PETROLDEKİ GERİLEME İNDİRİMİ GETİRDİ

Son haftalarda yükseliş trendinde olan petrol fiyatları, bölgede sağlanan geçici ateşkes ve arz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızlı bir düşüşe geçti. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden normalleşme beklentisi, küresel fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin ardından rafineri maliyetleri gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında da indirime gidildi.

ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYATLAR

İndirimin ardından büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Istanbul

Motorin: 72,35 TL → Benzin: 62,16 TL

Ankara

Motorin: 73,48 TL → Benzin: 63,13 TL

Izmir

Motorin: 76,76 TL → Benzin: 63,41 TL

Doğu illerinde ise motorin 75,21 TL, benzin ise 64,76 TL seviyelerine gerileyecek.

SON DÖNEMDE NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2026’da başlayan jeopolitik gerilimle birlikte Brent petrol fiyatları 75 dolardan 115 dolara kadar yükselmişti. Bu artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yukarı taşımıştı.

Artan maliyetleri dengelemek için devreye alınan eşel mobil sistemi kapsamında vergi ayarlamalarıyla fiyat artışlarının pompaya yansıması kısmen sınırlandırılmıştı. Ancak motorinde ÖTV limitinin dolması nedeniyle zamlar daha doğrudan fiyatlara yansımıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.

Son gelişmelerle birlikte piyasalarda gözler, petrol fiyatlarının seyrine ve ateşkes sürecinin kalıcılığına çevrilmiş durumda.