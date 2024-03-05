Turquality, Türkiye’deki hazır giyim ve tekstil sektörünün, dünyanın farklı perakende pazarlarında kendisine yer bulması amacıyla planlanmış bir program. 23 Kasım 2004 yılında tekstil & hazır giyime yönelik desteklerle başlamış.

Yani 20 yıllık bir mazisi var. 2004 yılından bu yana mal, hizmet ihracatı konusunda onlarca kurum ve marka Turquality desteği ve belgesi almış ve ihracat rakamlarını artırmış. E – Turquality (Bilişimin Yıldızları) programı da yeni başlamış. Turquality ile ilgili danışmanlık hizmeti veren frmalar, konuya ilgi gösteren kurumlara destek oluyor.

UÇTAN UCA MARKA, TURQUALITY VE MARKA UZMANLIK VİZYON SERTİFİKA PROGRAMI

Bu frmalardan Progrup Danışmanlık 9 Şubat 2024 de “Uçtan Uca Marka, Turquality ve Marka Uzmanlık Vizyon Sertifka Programı” başlattı. “Uçtan Uca Marka, Turquality ve Marka Uzmanlık Vizyon Sertifka Programı” 9 Şubat-9 Mart 2024 tarihleri arasında Dr. Salim Çam yönetiminde Progroup Uluslararası Danışmanlık Şirketi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Turquality Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) ile birlikte yapılıyor. Eğitmen listesi oldukça zengin. Başta Turquality kurucusu devlet eski bakanı Kürşad Tüzmen olmak üzere alanında değerli isimler var. Katılanlar şanslı. Açılış bir törenle oldu ve açılıştaki panel de oldukça verimliydi. Katılımcılar değerli bilgiler verdiler. Progroup Başkanı Dr. Salim Çam 2019’dan bu yana bu eğitimi hayal ettiğini belirterek gerçekleşmesinden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Bu eğitimleri kaçıranlar üzülmesinler, devamı gelecek. Detaylı bilgi https://www. progroup.com.tr/tr/ de bulunmakta.

TURQUALITY ‘NİN HEDEFLERİ

“Turqualıty, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip frmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Turqualıty programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine frmaların markalaşma hedeferine katkıda bulunmak da yer alıyor.”

T.C. Ticaret Bakanlığı’mızın https://turquality.com.tr/tr/ turquality-nedir adresli web sayfasında yer alan tanım böyle. Ticaret Bakanlığı konuya özel bir önem veriyor. İhracatta kilo başı katma değer ancak kalite ve markalaşma ile sağlanabilir.

Turqualıty ‘nin hedeferi yine aynı web sayfasında;

“-Marka potansiyeli olan frmalara global bir marka olma yolunda fnansal kaynak sağlamak.

-Global Türk markaları yaratabilmek için frmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.

-Program kapsamında bulunan frmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.

-Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

-Türk frmalarının marka bilincini artırmak.

-Türk frmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.

-Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak” olarak açıklanıyor. Yani Türk markaları dünya markası olmaları yolunda heveslendirilip, destek veriliyor. Ne kadar çok frma Turquality programına dahil olursa ülkemiz o kadar kazançlı çıkacak. Firmalar Turqualıty süreçlerini gözlerinde büyütüyorlar.

Rutin dışına çıkmak zor geliyor. Programa dahil olanlar ise Turquality belgesi almaktan memnun. Sözün özü; Turquality markalaşmada “Ben de varım. Dünyaya açılmak istiyorum” diyenleri bekliyor.

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...

Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.

İş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere, finans, borsa, ekonomi, sağlık, sanat ve spor dünyasından gelişmeleri takip etmek için takipte kalın.

Aşağıdaki linklerden uygulamamızı indirebilirsiniz.