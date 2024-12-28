20 Yıllık Hayal Gerçek Oldu

Türksat 6A, Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında attığı en büyük adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Projenin temellerinin, Türksat’ın kurulduğu ilk yıllarda atıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "10 yıl önce imzalanan sözleşme ile başlatılan bu proje, 20 yıllık bir hayalin sonucudur" dedi. Türksat 6A’nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH gibi yerli şirketlerin katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, uydunun en yüksek yerlilik oranıyla üretildiğini belirtti.

Yörüngeye Yolculuğu Tamamlandı

9 Temmuz’da SpaceX’in Cape Canaveral Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderilen Türksat 6A, geçici yörüngesinde faydalı yük testlerini tamamladıktan sonra, toplam 6 ateşleme ile 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Testlerin ardından uydu, 15 yıllık görev süresi boyunca hizmet verecek.

Yeni Hizmet Alanları

Türksat 6A, mevcut Türksat uydularının kapsama alanını genişleterek Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’ya da hizmet sunacak. Bu genişlemeyle birlikte Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkarak dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasını kapsayacak.

Türkiye Uzayda Gücünü Artırıyor

Türksat 6A, Türkiye’nin yalnızca haberleşme uydusu alanında değil, uzay teknolojilerinde de global bir oyuncu olmasını sağlayacak. Proje kapsamında kullanılan yerli ekipmanların uzayda başarıyla test edilmesi, bu teknolojilerin uluslararası pazarlarda ihracatına da kapı açtı. Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A, uzayda söz sahibi bir ülke olarak Türkiye’nin konumunu daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Türksat 6A, hizmete girdiğinde, Türkiye’nin küresel uydu iletişimindeki etkisini artıracak ve uluslararası alanda daha geniş bir kapsama alanına sahip olmasını sağlayacak.