Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında bulunan Lesovo Gümrüğü’nde gerçekleştirilen denetim sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bulgaristan Gümrük Ajansı’nın açıklamasına göre, Romanya’dan Türkiye’ye seyahat eden yabancı plakalı bir yolcu otobüsü, gümrük muhafaza ve sınır polisi ekipleri tarafından detaylı kontrole alındı.

Yapılan aramada, Romanya vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve eşyaları arasında gizlenmiş halde 16 bin 310 euro ile 228,20 gram altın külçe ve altın madeni para bulundu.

Altınların değeri 25 bin euroyu aştı

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 25 bin 115 euro olduğu belirlendi.

Gümrük ekipleri, beyan edilmediği tespit edilen para ve altınlara el koyarken, olayla ilgili yolcu hakkında Bulgaristan Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, sınır geçişlerinde belirli miktarın üzerindeki nakit para ve değerli madenlerin beyan edilmesi gerektiğini hatırlattı.