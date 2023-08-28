Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14:00'te AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına katılacak.



TBMM gündemi

- Saat 14:00’da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u Kabul edecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların programları

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saat 09:15’te Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare toplantısına katılacak.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Şehir Buluşmaları" kapsamında Elazığ'da saat 08.30'da AK Parti'de basın açıklamasında bulunacak.



Siyasi Partilerin faaliyetleri

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğle namazına müteakip Ankara Büyükşehir Belediyesi ANKET A.Ş.’nin eski yönetim kurulu başkanı Selçuk Çoşkun’un hayatını kaybeden ağabeyi Dağıstan Coşkun’un cenaze törenine katılacak.



Basın Toplantısı, Toplantı, Tören, Eylem, Panel, Toplantı, Görüşme, Ziyaret

- Ankara Sanayi Odası, saat 11:00’da Ağustos ayı Meclis Toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye-Suudi Arabistan yuvarlak masa toplantısı saat 14:30’da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı H.E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek.



Spor gündemi

- Trendyol 1.Lig 3. Haftanın kapanış maçında saat 21.00’de Giresunspor ile Bandırmaspor takımları karşı karşıya gelecek.

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve aday kadrodan bir futbolcu Molde maçı öncesi saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 20.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır.

- Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve aday kadrodan bir futbolcu saat 18.30’da Rams Park’ta basın toplantısı düzenleyecek. Saat 19.00’da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.

- Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını saat 18.00’de basına açık şekilde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred saat 16.30'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak

- Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.