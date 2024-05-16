İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye, 58 üniversite ile bu yıl da en çok temsil edilen ülke oldu.



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kalite odaklı çalışmalarının ardından Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişi dikkat çekiyor. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği 2024 Genç Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla üniversiteye sahip ülke oldu. Yaşı 50 ve altındaki dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı listede 79 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 673 üniversite değerlendirmeye alındı. İncelemeler sonucunda Genç Üniversiteler Sıralaması’na bu yıl Türkiye’den 58 üniversite girdi. 2020 yılında 23, 2021 yılında 31, 2022 yılında 40 ve 2023 yılında 47 Türk üniversitesi sıralamada yer almıştı.



2024 verilerine göre ilk 100’de 2, 101-500 aralığında 19, 501-600 aralığında 20 ve 600+’da 17 Türk üniversitesi sıralamada yer alma başarısı gösterdi. Bunların 43’ü devlet, 15’i ise vakıf üniversitesi oldu. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri Türkiye’nin yükseköğrenim sistemindeki ağırlıklarına göre dengeli bir şekilde listede yer aldı.



Koç Üniversitesi 52., Sabancı Üniversitesi 54. olarak ilk 100’e girme başarısı gösterirken, toplam 21 Türk üniversitesi ilk 500 içinde yer aldı.

Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda yer alacak üniversiteler, öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor.