20. Hamdi Akın ve ailesi

Net varlığı: 1,4 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 152

19. Bülent Eczacıbaşı

Net varlığı: 1,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 46

18. Ahmet Çalık

Net varlığı: 1,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 2 bin 46

17. Ali Metin Kazancı

Net varlığı: 1,6 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 945

16. Nihat Özdemir

Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694

15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi

Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694

14. Şefik Yılmaz Dizdar

Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694

13. Sezai Bacaksız

Net varlığı: 1,9 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 694

12. Mustafa Küçük

Net varlığı: 2 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 623

11. Filiz Şahenk

Net varlığı: 2,2 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 496

10. Hamdi Ulukaya

Net varlığı: 2,3 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 438

9. Ali Erdemoğlu

Net varlığı: 2,5 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 330

8. Ferit Faik Şahenk

Net varlığı: 2,4 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 380

7. Mustafa Rahmi Koç

Net varlığı: 2,7 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 238

6. Erman Ilıcak

Net varlığı: 2,7 milyar dolar

Listedeki sırası: 920

5. İbrahim Erdemoğlu

Net varlığı: 2,8 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 187

4. Semahat Sevim Arsel

Net varlığı: 3 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 104

3. İpek Kıraç

Net varlığı: 3,1 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 62

2. Saban Cemil Kazancı

Net varlığı: 3,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 920

1. Murat Ülker

Net varlığı: 5,1 milyar dolar

Listedeki sırası: 597