Hamdi Akin Kimdir Fenerbahce Yonetim Kurulu Taskopru Postasi Haberleri

20. Hamdi Akın ve ailesi
Net varlığı: 1,4 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 152

19. Bülent Eczacıbaşı
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

Ahmet Calik

18. Ahmet Çalık
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46

17. Ali Metin Kazancı
Net varlığı: 1,6 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 945

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16. Nihat Özdemir
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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14. Şefik Yılmaz Dizdar
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

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13. Sezai Bacaksız
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694

12. Mustafa Küçük
Net varlığı: 2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 623

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11. Filiz Şahenk
Net varlığı: 2,2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 496

10. Hamdi Ulukaya
Net varlığı: 2,3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 438

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9. Ali Erdemoğlu
Net varlığı: 2,5 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 330

8. Ferit Faik Şahenk
Net varlığı: 2,4 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 380

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7. Mustafa Rahmi Koç
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 238

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6. Erman Ilıcak
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

5. İbrahim Erdemoğlu
Net varlığı: 2,8 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 187

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4. Semahat Sevim Arsel
Net varlığı: 3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 104

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3. İpek Kıraç
Net varlığı: 3,1 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 62

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2. Saban Cemil Kazancı
Net varlığı: 3,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 920

Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor! Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor!

1. Murat Ülker
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597