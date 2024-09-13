20. Hamdi Akın ve ailesi
Net varlığı: 1,4 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 152
19. Bülent Eczacıbaşı
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46
18. Ahmet Çalık
Net varlığı: 1,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 2 bin 46
17. Ali Metin Kazancı
Net varlığı: 1,6 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 945
16. Nihat Özdemir
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694
15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694
14. Şefik Yılmaz Dizdar
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694
13. Sezai Bacaksız
Net varlığı: 1,9 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 694
12. Mustafa Küçük
Net varlığı: 2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 623
11. Filiz Şahenk
Net varlığı: 2,2 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 496
10. Hamdi Ulukaya
Net varlığı: 2,3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 438
9. Ali Erdemoğlu
Net varlığı: 2,5 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 330
8. Ferit Faik Şahenk
Net varlığı: 2,4 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 380
7. Mustafa Rahmi Koç
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 238
6. Erman Ilıcak
Net varlığı: 2,7 milyar dolar
Listedeki sırası: 920
5. İbrahim Erdemoğlu
Net varlığı: 2,8 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 187
4. Semahat Sevim Arsel
Net varlığı: 3 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 104
3. İpek Kıraç
Net varlığı: 3,1 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 62
2. Saban Cemil Kazancı
Net varlığı: 3,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 920
1. Murat Ülker
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597