Siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğün, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Milletvekilleri, iş insanları ve cemiyet hayatından ünlü simalar, bu özel günde çifti yalnız bırakmadı. Sanat dünyasından Ebru Yaşar ve Altay, sahnede performans sergileyerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Daha önce iki kez evlilik yaptığı bilinen Efe Bezci, düğünle ilgili heyecanını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da dile getirdi.

Efe Bezci ve Ayça Altınok'un düğünü, Ankara'da büyük bir ilgiyle karşılanan ve önemli isimlerin katıldığı bir etkinlik oldu. Gayrimenkul sektöründe adını duyurmuş Besa Holding'in genç patronu Efe Bezci, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile hayatını birleştirdi. Düğün, iş dünyasından ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Özellikle milletvekilleri, iş insanları ve cemiyet dünyasından ünlü simalar dikkat çekti. Sanat dünyasından ise Ebru Yaşar ve Altay düğüne renk katarak sahne aldı.