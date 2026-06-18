Tamamı yer altında inşa edilen hat, hem Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri hem de dünyanın sayılı uzun metro ring projeleri arasında yer alıyor.

Yeni etap kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları yolcuların hizmetine sunulacak.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle resmen hizmete açılacak. Açılışla birlikte İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının eksik kalan bölümü de tamamlanmış olacak.

Metro ağında güçlü entegrasyon

Yeni hattın devreye girmesiyle İstanbul’un raylı sistem ağı daha da entegre hale gelecek. İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu’nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe metrosu, Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Olimpiyatköy İstasyonu’nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ve Halkalı Stadı İstasyonu’nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile bağlantı sağlanacak. Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile entegre çalışacak.

Seyahat süreleri kısalacak

Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla İstanbul’un birçok noktasında ulaşım süreleri önemli ölçüde azalacak. Buna göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya ve Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek. Ayrıca Küçükçekmece-Kemerburgaz arasındaki yolculuk 50 dakika, Başakşehir Metrokent-Kağıthane arasındaki ulaşım ise 48 dakika sürecek.