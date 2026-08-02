Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti Şile İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat pikniğinde partililerle bir araya geldi. Şile için önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Terzi, 'Şile bundan sonraki 1-2 yıl içinde İstanbul'da en çok konuşulan ilçe olacak, Şile'yi sizlerin de desteğiyle hep beraber en iyi yerlere getireceğiz' dedi.

AK Parti'ye katılan Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti Şile İlçe Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği teşkilat pikniğinde teşkilat üyeleriyle buluştu. AK Parti'ye katılmasının ardından ilk kez konuşan Terzi, Şile için hazırladıkları pek çok güzel proje olduğunu ve bunlar için bir an önce çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

'Şile'yi İstanbul'a değer katan ilçelerden biri yapmaya söz veriyoruz'

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Şile'nin yeteri kadar destek ve hizmet alamadığını görüyorum ama Şile halkımız bunu hak etmiyor. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok güzel projelerle Şile'ye değer katmak için 6 aydır çalışmalar yapmaktaydık. Bu çalışmaları masaya yatırdığımızda dedik ki, 'Bu projeler Şile'ye çok değer katacak ama eksik kalan kısım nedir? Bunların hızlıca hayata geçirilmesi ve Şile'ye bir an önce hizmet gelmesidir. Bizim en büyük dezavantajımız İstanbul'un diğer ilçelerine göre biraz daha gözden uzak kalmamız. Ben bunu bulunduğum her ortamda dile getirdim ve sitemde bulundum. Ama bundan sonra inanıyorum ki Şile, İstanbul'un merkezinden uzak bir ilçe olarak kalmayacak. Şile bundan sonraki 1-2 yıl içinde İstanbul'da en çok konuşulan ilçe olacak. 6 aydır hazırladığımız 20'ye yakın proje var. İlçe başkanımıza da bunlardan bahsettim ve bunların hepsi Şileli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek olan projeler. Allah'ın izniyle bu projeleri en geç 1-2 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Şile'yi İstanbul'a değer katan ilçelerden biri yapmaya söz veriyoruz ve ben de bunun için günde 16 saat çalışmaya söz veriyorum. Şileli hemşehrilerimizle zaman zaman bir araya gelerek sohbet ediyorduk, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacağız ve Şile'yi sizlerin de desteğiyle hep beraber en iyi yerlere getireceğiz.'

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve önceki dönem Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı.