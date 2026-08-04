Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular için geçiş hükmü getirildi. Buna göre, daha önce Bakanlık birimlerine iletilen tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım talepleri, eski mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecek.

Yeni düzenlemede tarımsal amaçlı yapılara ilişkin bazı kriterler de yeniden belirlendi. Özellikle tarım arazileri üzerine bağ evi yapılabilmesine ilişkin şartlarda değişikliğe gidildi. Daha önce 5 hektar olan asgari arazi büyüklüğü, yeni düzenlemeyle 2 hektara indirildi.

Böylece belirlenen şartları taşıyan daha küçük ölçekteki tarım arazileri için de bağ evi başvurularının önü açılmış oldu.

Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.