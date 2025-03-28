Net Dış Borç Stoku 261,1 Milyar Dolar

Aynı tarih itibariyle net dış borç stoku 261,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Net borcun milli gelire oranı ise yüzde 19,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, Türkiye'nin dış borçlanma stratejisinin genel ekonomik büyüklenme ve mali disiplinle uyumlu bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.

Hazine Garantili Dış Borç 16,4 Milyar Dolar

Bakanlık verilerine göre, Hazine garantili dış borç stoku 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, devlet tarafından verilen garanti altındaki dış borçların ölçüsünü ortaya koyuyor.

Kamu Net Borç Stoku 7 Trilyon 156 Milyar Lira

Kamu net borç stoku, 7 trilyon 156 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,5 olarak belirlenirken, bu durum kamu maliyesinin borç yönetimi konusundaki politikalarının önemini ortaya koyuyor.

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku 10 Trilyon 720 Milyar Lira

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 720 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,7 olarak hesaplandı.

Açıklanan veriler, Türkiye'nin dış borçlanma ve kamu maliyesi yönetiminde dengeli bir politika izlediğini gösterirken, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine dair önemli ipuçları sunuyor.