Enflasyon Hedefleri Yükseldi

Geçen yıl yüzde 17,52 olarak açıklanan 2025 enflasyon hedefi, yeni programda yüzde 28,5’e yükseltildi. 2026 için öngörülen yüzde 9,7’lik hedef yüzde 16’ya çıkarılırken, 2027 ve 2028 hedefleri sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 olarak belirlendi. Programda, hizmet sektöründe süregelen fiyat katılığı ve gıda fiyatlarındaki artışların enflasyonun yüksek seyretmesine neden olduğu vurgulandı.

Büyüme Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi

Büyüme tarafında ise daha temkinli bir görünüm dikkat çekiyor. 2025 için yüzde 4 olan büyüme öngörüsü 3,3’e düşürülürken, 2026 hedefi yüzde 4,5’ten 3,8’e çekildi. 2027 hedefi yüzde 4,3, 2028 hedefi ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Kişi Başına Gelir ve İstihdam Hedefleri

Milli gelirin 2026’da 1 trilyon 658 milyar dolara, 2028’de 1 trilyon 886 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kişi başına düşen milli gelirin 2025’te 17 bin 748 dolar olması öngörülürken, bu rakamın 2028’de 20 bin 987 dolara yükselmesi hedefleniyor. İşsizlik oranının ise 2025’te yüzde 8,5’ten 2028’de yüzde 7,8’e gerilemesi planlanıyor.

Cari Açıkta İyileşme Beklentisi

Programda cari açığın milli gelire oranının 2026’da yüzde 1,3, 2027’de yüzde 1,2, 2028’de ise yüzde 1 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. 2028 yılı için cari açığın 18,5 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

İhracat ve İthalat Hedefleri

OVP’ye göre ihracatın 2026’da 282 milyar dolar, 2028’de ise 308,5 milyar dolara yükselmesi planlanıyor. İthalatın ise aynı dönemde 410 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dolar/TL Tahminleri Güncellendi

Döviz kurlarında da yukarı yönlü revizyon yapıldı. 2025 yılı için ortalama dolar/TL kuru 39,63, 2026 için 46,60, 2027 için 50,71, 2028 için ise 53,76 olarak tahmin edildi.

“Hedeflere Büyük Ölçüde Ulaşılacak”

Program değerlendirme kısmında, küresel ticaretteki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen OVP’deki makroekonomik hedeflerin önemli ölçüde tutturulmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, TCMB rezervlerinin Ağustos 2025 itibarıyla 178 milyar dolara çıktığı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun ise 397 milyar TL’ye kadar gerilediği bilgisi paylaşıldı.