Erişim sorunu, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağrısının ardından yaşanan gelişmelerle eş zamanlı ortaya çıktı. Çağrı sonrası İstanbul Valiliği, kentin altı ilçesinde 10 Eylül 23.59’a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Kararın ardından çevik kuvvet ekipleri il binasını abluka altına aldı, zaman zaman arbede yaşandı. Bu gelişmelerin hemen sonrasında sosyal medyada ciddi yavaşlamalar görülmeye başladı.

EngelliWeb’in verilerine göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok’ta bant daraltması uygulanıyor. WhatsApp ve Telegram ise yalnızca bazı internet servis sağlayıcılarında sorunlu çalışıyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada yaşanan kesintilerin nedenini araştırıyor. İnternet trafiğinde gözlenen bu tür kısıtlamalar genellikle güvenlik gerekçesiyle alınan idari tedbirlerden kaynaklanıyor.