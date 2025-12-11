“İşçiye Yapılacak Her İyilik Ülkeye Bereket Olarak Döner”

Erdoğan, çalışanların refahını artıracak her olumlu adımın ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.”

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Komisyon yarın ilk kez toplanacak. Sürecin kısa sürede tamamlanması ve rakamın Aralık ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.

TİSK ve İşçi Tarafının Tutumu Merak Ediliyor

TİSK’in görüşmeleri “dengeli artış” vurgusuyla yürüteceği, işçi tarafı olan Türk-İş’in ise enflasyon karşısında erimeyi durduracak güçlü bir artış talep edeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, işveren tarafına doğrudan bir mesaj niteliği taşıdı.