TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çektiğini hatırlatan Bakan Bolat, son dört toplantıda toplam 800 baz puanlık indirime gidildiğini belirtti. Bu kararın ihracatçılar için önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Bolat, reeskont kredisi iskonto oranının %19,93’ten %19,32’ye, firmaların net maliyetlerinin ise %24,89’dan %23,95’e düştüğünü ifade etti.

“İhracatçıların rekabet gücü artıyor”

Bolat, reeskont kredi maliyetlerindeki düşüşün ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırdığını ve rekabet güçlerini artırdığını belirterek Türkiye ekonomisinin dış ticaret ve cari dengede güçlü bir görünüm sergilediğini aktardı.

Ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi rekor seviyede cari fazla verildiğini, Eylül ayında ise 1,1 milyar dolar fazla kaydedildiğini hatırlatan Bolat, Temmuz–Eylül döneminde üç ay üst üste cari fazla elde edildiğini söyledi.

“CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde”

Türkiye’nin risk priminin (CDS) Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviye olan 225,5 baz puana kadar gerilediğini hatırlatan Bakan Bolat, bu gelişmenin ekonomi programının doğru yönde ilerlediğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte, enflasyonun ve hayat pahalılığının düşürülmesi sürecine katkı sağlamaktadır.”

“Ekonomi programı kararlılıkla ilerliyor”

Bakan Bolat; üretimde, ihracatta ve istihdamda elde edilen artışların, dış ticaret dengesindeki toparlanmanın ve risk göstergelerindeki iyileşmenin ekonomi programı kapsamında öngörülen dengeli büyüme, enflasyonla mücadele ve refah artışı hedeflerine doğru ilerleyişi teyit ettiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların finansman imkanlarını genişletmeye devam edeceklerini belirten Bolat, tüm kurumlarla iş birliği içinde ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.