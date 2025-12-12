Yeni yılda geçerli olacak en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Masada hem işçi hem de işveren tarafından gelen rakamlar bulunuyor.

8 Milyon Çalışanı Doğrudan İlgilendiriyor

Yeni asgari ücret, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyondan fazla kişiyi ise dolaylı olarak etkileyecek. Komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK, hükümeti ise ilgili bakanlık temsil ediyor. Toplam 15 kişilik heyet, yapılacak 4 toplantı sonucunda 2026 asgari ücretini belirleyecek.

TÜRK-İŞ Toplantıya Katılmayacak

Komisyonun yapısına ilişkin tartışmalar devam ederken, TÜRK-İŞ ve diğer işçi konfederasyonları, temsil yapısının değiştirilmesini talep ediyor. Bakanlık, komisyonun 5 işçi + 5 işveren + 1 hükümet temsilcisi şeklinde yeniden yapılandırılmasını teklif etti.

Ancak TÜRK-İŞ, değişiklik resmiyete kavuşmadığı için bugünkü toplantıya katılmayacağını açıkladı. Resmi düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılması hâlinde katılımın yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum”

Asgari ücret sürecine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçilere atılacak her olumlu adım verimlilik ve bereket olarak geri döner. Geride hayırla yad edilen bir miras bırakmak en büyük zenginliktir.”

Komisyon Nasıl Karar Alıyor?

Komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul ediliyor.

Mevcut Asgari Ücret

Brüt: 26.005,50 TL

Net: 22.104,67 TL Ticari süt işletmelerince 895 bin 834 ton inek sütü toplandı İçeriği Görüntüle

İşverene maliyet: 30.621,48 TL

İşte 2026 İçin Masadaki Zam Senaryoları

Komisyonda değerlendirilen muhtemel zam oranları şöyle:

%20 Zam Senaryosu

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

%25 Zam Senaryosu

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

%30 Zam Senaryosu

Net: 28.735 TL

Brüt: 33.807 TL

%35 Zam Senaryosu

Net: 29.841 TL

Brüt: 35.107 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Tarihsel Süreci

Komisyon, ilk kez 1974 yılında bölgesel ücret uygulamasını kaldırarak tüm Türkiye için tek bir asgari ücreti belirleme sürecine geçti. O tarihten bu yana her yıl aralık ayında yapılan 4 toplantı ile ülke genelinde geçerli olacak asgari ücret açıklanıyor.