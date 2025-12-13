TCMB, daha önce 25 Temmuz 2025’te kredi kartlarında azami akdi faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüş, dönem borcu yüksek olan kartlarda uygulanan katsayıları aşağı çekmişti. Aynı dönemde nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılmıştı. Son tebliğ ile bu adımlar genişletilerek limitler güncellendi ve baz puanlar düşürüldü.

30 bin TL’ye kadar olan kredi kartları

Daha önce 25 bin TL olan üst limit 30 bin TL’ye yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz hesaplamasında referans orana eklenen baz puan 39’dan 14’e indirildi.

30 bin TL – 180 bin TL arası kredi kartları

Önceki 25 bin – 150 bin TL aralığı, 30 bin – 180 bin TL olarak güncellendi. Bu grupta kullanılan baz puan 89'dan 64'e düşürüldü.