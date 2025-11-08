İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında “soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Netanyahu, Katz ve Ben Gvir listede

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre yakalama kararı çıkarılan isimler arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sınır Güvenliği Bakanı İtamar Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Selama gibi üst düzey yetkililer yer alıyor.

Gazze’deki katliamlar ve Sumud Filosu saldırısı inceleniyor

Soruşturmanın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde kadın ve çocuklar dahil binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları ile Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyonları kapsadığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasında, 7 Ekim 2023’ten bu yana artarak devam eden saldırılarda, hastaneler, ekmek kuyrukları ve yardım konvoylarının hedef alındığı; Türk Filistin Dostluk Hastanesi’nin bombalandığı vurgulandı.

Deliller MİT ve Emniyet aracılığıyla toplandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapıldığını, mağdurların adli ve psikolojik muayenelerinin tamamlandığını açıkladı. Küresel Sumud Filosu’nda yer alan mağdurların Türkiye’ye dönüşleri sonrası alınan ifadeler, soruşturmanın seyrinde belirleyici oldu.

“Soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” suçlaması

Elde edilen deliller ışığında 37 İsrailli yetkilinin, Türk Ceza Kanunu’nun 76. ve 77. maddeleri kapsamında “soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin Türkiye’de bulunmamaları nedeniyle yakalanamadıkları, bu nedenle tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Soruşturma titizlikle sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini duyurdu.

Uluslararası yankı bekleniyor

Türkiye’nin bu adımı, uluslararası hukuk ve diplomasi çevrelerinde yankı uyandırması beklenen tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kararın, uluslararası ceza hukukunda “evrensel yargı” ilkesinin somut bir örneği olduğu vurgulanıyor.