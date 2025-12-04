TBMM’de kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme ve istişare aşamasını tamamladığını belirten Bahçeli, artık rapor yazım sürecine geçilmesi gerektiğini söyledi. 2026’dan itibaren “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri, bu sürecin toplumsal huzuru güçlendireceğini ifade etti. “Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır” diyen Bahçeli, komisyona üye veren tüm siyasi partilere de teşekkür etti.

“CHP üç S arasında sıkışmış durumda”

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerini de sürdüren Bahçeli, CHP’nin “Söğütözü, Saraçhane ve Silivri arasında bocaladığını” ifade ederek, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının partiyi çıkmaza sürüklediğini söyledi. CHP yönetiminin suçlamalar yöneltmek yerine öz eleştiri yapması gerektiğini belirten MHP Genel Başkanı, “Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri gerekir” dedi.

“Türk yargısına güvenimiz tamdır”

CHP’ye yönelik yolsuzluk dosyalarıyla ilgili değerlendirmesinde Bahçeli, iddianamenin ciddi olduğunu belirterek, “Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlatılması şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır” ifadelerine yer verdi.

Gazze çağrısı: “Soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir”

Gazze’de yaşananlara da değinen Bahçeli, çok sayıda ülkenin bu yıl Filistin’i tanıdığını hatırlatarak, akan kanın durması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Filistin’in 1967 sınırlarıyla, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Gazze’deki bebeklerin, çocukların ve savunmasız insanların hakkını savunmak bir insanlık görevidir” dedi.

Papa ziyareti: “İznik üzerinden gizil propaganda yapılmasına karşıyız”

Papa’nın 27–30 Kasım tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretine değinen Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın yaptığı açıklamanın partinin resmi görüşü olduğunu ve kendisinin de bu açıklamaya tam destek verdiğini söyledi.

Papa’nın Türkiye-Vatikan ilişkileri çerçevesindeki temaslarına itirazlarının olmadığını vurgulayan Bahçeli, eleştirilerinin ruhani lider sıfatıyla gerçekleştirdiği tören ve ritüellere yönelik olduğunu belirtti. İznik Neofitos Bazilikası’nda ve İstanbul’daki Volkswagen Arena’da yapılan ayinlere dikkat çeken Bahçeli, bunların “gizil propaganda” niteliği taşıdığını savundu.

Bahçeli, 1700 yıl önce toplanan İznik Konsili’nin yeniden canlandırılması yönündeki mesajlara da tepki göstererek, “İznik yerine Nicaea ifadesinin kullanılmasını sinsilik olarak görüyoruz. Bu topraklarda inançlarımızın üzerinden bir operasyon yapılmasına sessiz kalamayız” dedi. İslam dünyasının arasına nifak tohumları ekilmesine karşı uyarıda bulunan Bahçeli, İznik’in bir “sıçrama alanı” gibi kullanılmasına da karşı çıktıklarını söyledi.