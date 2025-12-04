İbiş, Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekâtı’nda şehit düştüğünü gösteren resmi kaydı sosyal medya hesabından paylaşarak Özel’in çıkışına sert şekilde karşılık verdi.

Özel’in grup toplantısında yönelttiği “Senin deden neredeydi?” ifadelerine cevap veren İbiş, paylaştığı belgeye atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun. İşte cevabı… Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.”

Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer aldığı belirtilen belgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit olduğu kayıt altına alınıyor. İbiş’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, siyasi tartışma yeni bir boyut kazandı.

Söz konusu açıklama, siyasette devam eden “tarih ve köken” polemiğinin son halkası olarak değerlendirilirken, AK Parti kanadı belgeyle verilen yanıtın tartışmaya nokta koyduğunu savundu.