Bu tarihi anlaşma, yalnızca Türkiye’nin savunma sanayindeki geldiği noktayı değil, aynı zamanda uluslararası alanda stratejik iş birliklerini de pekiştiriyor. Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Endonezya ile imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, sadece bir alım-satım sürecinden ibaret değil. Üretim sürecinde Endonezya'nın yerel kabiliyetlerinden de yararlanılacak olması, projeye iki ülke arasında karşılıklı teknoloji paylaşımı ve iş gücü katkısı boyutunu da katıyor. Bu yönüyle Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi ve iş birliğine açık vizyonunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya özel olarak teşekkür ederken, TUSAŞ başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve tüm proje paydaşlarını da tebrik etti. Erdoğan ayrıca, “Savunma sanayimizin gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm firmalarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz” diyerek sektöre güçlü bir destek mesajı verdi.

48 KAAN savaş uçağının ihracı, bugüne kadar tek kalemde imzalanan en büyük savunma sanayi ihracat sözleşmelerinden biri olarak tarihe geçti. Türkiye’nin teknoloji, mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin bir simgesi haline gelen KAAN, uluslararası arenada da güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekte büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.