İstihdamda Düşüs Yaşandı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, 2025 yılı Şubat ayında %48,8 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin oldu. Erkeklerde istihdam oranı %66,0 olurken, kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım Oranı Geriledi

Şubat 2025 döneminde işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %53,2 oldu. Erkeklerde %70,8 olarak hesaplanan bu oran, kadınlarda %35,9 seviyesinde kaldı. İşgücü, bir önceki aya göre 244 bin kişilik azalışla 35 milyon 200 bin olarak kaydedildi.

Genç İşsizlik Oranı %15,0

15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,0 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 seviyesinde gerçekleşti.

Atıl İşgücü Oranı %28,4 Seviyesinde

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı, Şubat 2025 döneminde 0,2 puanlık artışla %28,4 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama Haftalık Fiili Çalışma Süresi 43,4 Saat

İstihdam edilenler arasında referans döneminde işbaşı yapanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saat olarak hesaplandı. Bu süre, bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.

İşgücü Göstergelerinde Değişimler

Şubat 2025 itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü verileri şu şekilde: