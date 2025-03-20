İşsizlik Oranı Yüzde 8,7’ye Geriledi

2024 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. Bu gelişme ile birlikte işsizlik oranı 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesine geriledi. Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 11,8 olarak hesaplandı.

İstihdam Oranı Yüzde 49,5’e Yükseldi

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiyi buldu. Bu artışla birlikte istihdam oranı 1,2 puan artarak yüzde 49,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 olurken, kadınlarda yüzde 32,5 seviyesinde kaldı.

İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 54,2’ye Ulaştı

2024 yılında işgücü, bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde işgücüne katılma oranı 0,9 puan artarak yüzde 54,2 oldu. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak belirlendi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Azaldı

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Erkeklerde genç işsizlik oranı yüzde 13,1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

Hizmet Sektörü İstihdamda Lider Konumda

2024 yılında istihdam edilenlerin sektörel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Tarım sektörü: 4 milyon 827 bin kişi (%14,8)

Sanayi sektörü: 6 milyon 746 bin kişi (%20,7)

İnşaat sektörü: 2 milyon 162 bin kişi (%6,6)

Hizmet sektörü: 18 milyon 886 bin kişi (%57,9)

Bir önceki yıla göre hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdam oranlarında 0,3 puanlık artış yaşanırken, sanayi sektörü 0,5 puanlık düşüş gösterdi. Tarım sektöründeki istihdam oranı ise değişmeden kaldı.

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 26,7'ye Çıktı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 olarak kaydedildi.

Burdur ve Kastamonu İşsizlikte En Düşük, Hakkari En Yüksek Orana Sahip

İşsizlik oranı en düşük olan iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu olurken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 18,3 ile Hakkari'de kaydedildi.

En Yüksek İstihdam ve İşgücüne Katılım Oranı Ardahan’da

Ardahan ili, yüzde 60,6 ile en yüksek istihdam oranına sahip olurken, en düşük istihdam oranı yüzde 35,3 ile Hakkari'de görüldü. İşgücüne katılma oranında da Ardahan yüzde 63,9 ile başı çekerken, en düşük oran yüzde 41,6 ile Siirt ilinde kaydedildi.

2024 yılı verileri, Türkiye'de işsizliğin azalması ve istihdam rakamlarının artmasıyla birlikte çalışan nüfusun ekonomik aktiviteye daha fazla katılım sağladığını ortaya koyuyor.