Bayraktar, Türkiye’nin gaz arz güvenliğini artırmak için yaptığı yatırımların yanı sıra, gelecekteki hedeflerine de değindi. Bakan Bayraktar, "Türkiye şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithalatıyla karşılıyor. Bu süreçte gaz depolama kapasitemizi 6 milyar metreküpe çıkardık ve önümüzdeki 5 yıl içinde bu kapasiteyi 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki büyük gelişmelerin altını çizdi ve "Son yıllarda doğal gaz keşif ve üretim faaliyetlerinde tarihi adımlar attık. Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında, sadece üç yıl içinde 3.5 milyon eve yerli gaz sağlamaya başladık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Şırnak-Gabar sahasında günlük 80 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini de belirtti.

Güney Gaz Koridoru’nun kapasitesinin artırılması ve bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi adına Türkiye’nin kararlı adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, Türkmenistan'dan doğal gaz ithalatlarının çok yakında başlayacağını duyurdu. Bu gelişmenin, Türkiye'nin arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Bayraktar, "Türkmenistan'dan yapılacak ithalat, Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasında önemli bir adım olacak" dedi.

Türkiye'nin bölgesel enerji işbirliklerini ve yeşil enerji projelerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, "Yeşil enerji alanında da önemli adımlar atıyoruz ve işbirliklerimizi genişletmeye hazırız. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkelerle yeşil enerji koridorları kurarak, bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji zengini ülkelerle olan işbirliklerinin artırılacağını ve bu projelerin bölgeye katkı sağlamakla kalmayıp, küresel enerji güvenliğine de önemli bir katkı sunacağını sözlerine ekledi.