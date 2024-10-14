Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı:
Listede yer alan milletvekilleri listesi:
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
İYİ PArti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda B. Çankırı
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
TİP İstanbul Milletvekili Serda KAadıgil
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz
MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir