CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın açılış konuşmasının ardından salondan ayrılmasına tepki gösteren Özel, Costa ile yüz yüze görüşme fırsatı bulamamasını eleştirmişti. Özel, yaptığı ilk değerlendirmede, “Bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim kendisiyle baş başa beş dakika bile görüşemememiz kabul edilebilir değil” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin eleştirileri gündeme geldi. Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Özel ise önceki ifadelerinin aksine, Avrupa’da hiçbir isimden randevu alamama gibi bir durum yaşamadığını savundu. CHP lideri, “Avrupa’da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. Bunu ispat ederseniz, yarın istifa ederim” diyerek iddiasını net bir dille ortaya koydu.

Özel’in kısa süre içinde yaptığı bu iki farklı açıklama, siyasi kulislerde “randevu çelişkisi” olarak yorumlandı. İlk açıklamasında Avrupa Konseyi Başkanı Costa ile görüşememekten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özel’in, daha sonra randevu alamadığı kimse olmadığını söylemesi dikkat çekti.

Söz konusu açıklamalar, CHP liderinin Avrupa temasları ve dış politika söylemleri açısından yeni bir tartışma başlatırken, siyasi arenada yankı bulmaya devam ediyor.