Türk diasporasına güçlü mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği Buluşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, 7 milyonu aşkın Türk diasporasının Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Erdoğan, “Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Türk diasporasının tamamını kucakladık” ifadelerini kullandı.

Gazze, Filistin ve bölgesel gelişmeler

Konuşmasında küresel krizlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Filistin, Lübnan ve Sudan’da yaşanan insani dramların altını çizdi. İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’nin büyük bir yıkıma uğradığını belirten Erdoğan, milyonlarca Filistinlinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkının ülkesini yeniden ayağa kaldırma kararlılığı gösterdiğini ifade etti.

Regaip Gecesi mesajı

Üç ayların başlangıcı ve Regaip Gecesi dolayısıyla mesaj da veren Erdoğan, “Başta Gazze ve Filistin olmak üzere acı ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyalarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren kardeşlerimiz için bu mübarek gecenin huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum” dedi.

Muhalefete Türk diasporası tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk diasporasının elde ettiği başarıların bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, “Biz Türk diasporasının başarılarını gururla dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. Bunların başında muhalefet geliyor. Muhalefet, milletvekilleriyle, medyasıyla ve trol ağlarıyla Avrupa’daki Türkleri hedef alıyor” diye konuştu.

Muhalefetin Batı karşısında çekingen, kendi insanına karşı ise sert bir tutum sergilediğini savunan Erdoğan, bu yaklaşımı eleştirdi.

“Türk diasporası güçlü bir irade ortaya koydu”

Türk diasporasının yıllar boyunca ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldığını hatırlatan Erdoğan, buna rağmen yurt dışında yaşayan Türklerin her alanda söz sahibi olmayı başardığını vurguladı. Erdoğan, “Karşılaşılan tüm engellere rağmen Türk diasporası ayakta kalmış, etkili ve güçlü bir irade ortaya koymuştur” dedi.

“Kimse Türk toplumunu ezemez”

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hiçbir vatandaşın ezilmesine izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze omuz veren Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Buna yeltenenlere gerektiğinde hadlerini bildiririz” ifadelerini kullandı.

Avrupalı Türklerin hem Türkiye’nin öz evlatları hem de yaşadıkları ülkelerin asli unsurları olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Sizler Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüsünüz” dedi.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için hayata geçirilen düzenlemelere de değindi. Askerlik, emeklilik, nüfus, vatandaşlık, gümrük ve noter işlemleri başta olmak üzere 60’ın üzerinde düzenlemenin yapıldığını belirten Erdoğan, yaklaşık 80 farklı konuda konsolosluk hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 650 binden fazla çağrıya yanıt verildiğini aktaran Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlara hizmetlerin artarak süreceğini kaydetti.