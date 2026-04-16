Türkiye’de elektrikli araç pazarı son yıllarda güçlü bir büyüme trendine girdi. 2022 yılında yüzde 1,2 olan pazar payı, 2023’te yüzde 6,8’e, 2024’te yüzde 10,1’e ve 2025’te yüzde 17,5’e yükselirken, 2026 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 18 seviyesine ulaştı. Bu büyümenin etkileri, henüz görece düşük paylara sahip olsa da ikinci el elektrikli araç pazarında da hissedilmeye başlandı.







Türkiye’de ikinci el araç pazarına yenilikçi bir yaklaşım kazandıran 2PLAN’ın İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, elektrikli araç pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Elektrikli araç parkının 400 bin seviyesine yaklaştığını belirten Ülgür, “ÖTV avantajları ve kredi teşvikleri bu büyümede önemli rol oynadı. Bu gelişmeler, ikinci el elektrikli pazarını da doğal olarak besliyor.” değerlendirmesinde bulundu.







Ülgür, ikinci elde fiyatlama konusundaki belirsizliklerin, kurumsal oyuncuların artması ve ekspertiz altyapısının gelişmesiyle birlikte azaldığını, pazarda güvenin hızla oluştuğunu ifade etti.







2PLAN olarak yalnızca ticaret tarafında değil, sektörün bilgi tarafında da aktif olduklarını vurgulayan Ülgür, düzenledikleri konferans ve fuarlarla tüketicilerin ikinci el elektrikli araçlara yönelik soru işaretlerini gidermeyi hedeflediklerini kaydetti.







“İlgi artık ‘bakayım nasılmış’ seviyesinin ötesine geçti”



Orhan Ülgür, elektrikli araçlara ilişkin tüketici davranışında önemli bir kırılım yaşandığına dikkati çekerek, “İlgi artık ‘bakayım nasılmış’ seviyesinin ötesine geçti, kullanıcılar deneyimlemeye başladı.” dedi.







Talebi artıran başlıca unsurların düşük yakıt maliyet, kullanım giderlerindeki avantaj ve teknolojik deneyim olduğunu ifade eden Ülgür, şarj altyapısındaki gelişmelerle menzil ve şarj süresi konusundaki soru işaretlerinin azaldığını söyledi.



2PLAN portföyünde elektrikli araçlara olan talebin yükseldiğini de belirten Ülgür, bu araçların daha hızlı alıcı bulduğunu ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası tüketicinin daha bilinçli tercihler yaptığını vurguladı.







Bu alanda uzmanlık gereksiniminin arttığına ve tüketicilerin kurumsal firmalarla ilerlemesinin önemine değinen Ülgür, 2PLAN olarak elektrikli araçlara özel ekspertiz altyapısı ve E-Plan güvence paketleriyle satış sonrası süreçleri de desteklediklerini kaydetti.







“Petrol fiyatları elektrikliye geçişte tek başına belirleyici değil”



Orhan Ülgür, artan petrol fiyatlarının elektrikli araçlara yönelimi desteklediğini ancak tek başına belirleyici olmadığını vurgulayarak, elektrik fiyatları, vergi politikaları ve şarj altyapısının da bu dönüşümde kritik rol oynadığını belirtti.







İstanbul Etiler’de 50.000 metrekarelik ve İzmir Balçova’da 30.000 metrekarelik alanlarda hizmet veren 2PLAN Terminaller, geniş ürün yelpazesi ve kurumsal hizmet anlayışıyla müşterilerine güvenli bir alım-satım deneyimi sunuyor.