İstanbul, Ankara ve İzmir Zirvede

Konut satışlarının en fazla olduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İstanbul’da 26 bin 305, Ankara’da 14 bin 681, İzmir’de ise 8 bin 678 konut el değiştirdi. Satışların en düşük olduğu iller ise Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim Döneminde Yüzde 16,2 Artış

Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışlarında Artış

Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artış göstererek 23 bin 527’ye ulaştı. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak hesaplandı. Ocak-Ekim döneminde ipotekli konut satışları yüzde 64 artışla 186 bin 20 oldu.

İlk El ve İkinci El Konut Satışları

Ekim ayında ilk el konut satışları yüzde 4,9 azalarak 54 bin 866 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 artışla 109 bin 440 olarak gerçekleşti. Toplam satışların yüzde 33,4’ü ilk el, yüzde 66,6’sı ikinci el konutlardan oluştu.

Yabancılara Konut Satışı: Antalya Zirvede

Ekim ayında yabancılara 2 bin 106 konut satışı yapıldı. Antalya 729 konut satışıyla ilk sırada yer alırken, İstanbul 725, Mersin ise 192 satışla takip etti. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan satışlar yüzde 11,3 azalarak 17 bin 50’ye geriledi.

En Çok Konut Satışı Rus Vatandaşlarına

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı (315 konut). Bunu sırasıyla Almanya (191) ve İran (172) vatandaşları izledi.