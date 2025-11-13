UEFA, EURO 2028 turnuva markasının tanıtımını Londra’da gerçekleştirdi. Tanıtım kapsamında İngiltere ve İrlanda genelinde yeni logo ve ev sahibi şehir logoları, ünlü simge yapılara ışık projeksiyonları ve şehir merkezlerindeki dijital ekranlarla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Futbol evrensel bir dildir. Tutkuyu, beceriyi, cesareti, dayanışmayı ve saygıyı her şeyden daha iyi ifade eder. EURO 2028'de hepimiz futbolu yüksek sesle ve birlik içinde konuşacağız. Taraftarlar bu turnuvanın kalbi olacak. Maçların sahnelenme biçimi, ev sahibi şehirler ve stadyumlardaki hizmetlerle, hem mekanlarda hem de dünya genelinde taraftar deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Böylece her zamankinden daha fazla insan bu etkinliğin tadını doyasıya çıkarabilir."

EURO 2028’in Öne Çıkan Tarihleri ve Ev Sahibi Şehirleri

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler’in ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2028’de 24 ülke mücadele edecek. Turnuvanın eleme kuraları ise 6 Aralık 2026’da Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta çekilecek.

Açılış ve final maçlarının detayları da netleşti:

Açılış Maçı: 9 Haziran 2028, Cardiff – Galler Ulusal Stadı

Final Maçı: 9 Temmuz 2028, Londra – Wembley Stadı

EURO 2028, İngiltere ve İrlanda coğrafyasında düzenlenecek en büyük futbol organizasyonlarından biri olacak ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.