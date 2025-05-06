Etkinlik, Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenirken, toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Ticaret Odası başkanları ile e-ticaret ekosisteminin önemli temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü 2024 yılında da büyümesini sürdürdü. E-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %61,7 oranında artışla 3 trilyon TL’yi aşarken, yalnızca perakende e-ticaret hacmi %63,7’lik artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye ulaştı.

Dolar bazında değerlendirildiğinde ise, Türkiye'nin 2024 yılı sonu itibarıyla e-ticaret hacmi yaklaşık %15 artış göstererek 90 milyar dolara yaklaştı. 2019-2024 yılları arasında bu alandaki büyüme oranı ise %274’e ulaştı.

E-Ticaretin Ekonomiye Katkısı Artıyor

Rapora göre e-ticaretin Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payı %6,5 seviyesine ulaştı. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı ise %19,1 olarak kaydedildi. Bu oranlar, dijital ticaretin ülke ekonomisi açısından giderek daha stratejik bir konuma yükseldiğini ortaya koyuyor.

600 Binden Fazla E-Ticaret İşletmesi

2024 yılı itibarıyla e-ticaret yapan işletme sayısı 600 binin üzerine çıkarak ekosistemin genişliğini gözler önüne serdi. İşletmelerin dağılımında ise şahıs işletmeleri %78,6 ile ilk sırada yer alırken, limited şirketler %17,8, anonim şirketler ise %3,6 pay aldı.

Dijitalleşmede Öne Çıkan İller: İstanbul, Kayseri, İzmir

E-ticarete uyum endeksine göre Türkiye’nin tüm şehirlerinde dijitalleşmenin benimsendiği görülürken, İstanbul, Kayseri ve İzmir en yüksek uyum oranına sahip iller olarak öne çıktı.

“Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı Olacak”

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu gibi dijital altyapılar sayesinde sektörün şeffaflık, rekabet ve uluslararası uyum açısından daha sağlıklı geliştiği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, dijitalleşen küresel ticarette Türkiye’nin payını artırmayı, e-ihracatı geliştirmeyi ve istihdamı büyütmeyi hedefliyor.