Büyük Ölçekli Girişimler Dış Ticareti Sırtlıyor

2024 verilerine göre, toplam ihracatın yüzde 44,4’ü, ithalatın ise yüzde 58,7’si 250’den fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi. Mikro ölçekli girişimler (1-9 çalışan) ihracatta yüzde 18,8, ithalatta ise yüzde 11,1 pay aldı. Küçük (10-49 çalışan) ve orta ölçekli (50-249 çalışan) girişimlerin ihracattaki payları sırasıyla yüzde 17,5 ve 19,2, ithalattaki payları ise yüzde 11,7 ve 18,5 olarak kaydedildi.

Sanayi Sektörü Dış Ticareti Belirliyor

Dış ticaretin sektörel dağılımına bakıldığında, ihracatın yüzde 56,5’i ve ithalatın yüzde 47,3’ü sanayi sektöründeki girişimlerden geliyor. Ticaret sektöründeki girişimlerin ihracat ve ithalattaki payları ise sırasıyla yüzde 39 ve 38,5 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi sektöründe büyük ölçekli girişimler, ihracatta yüzde 68,6 ve ithalatta yüzde 80,5 ile ön plana çıktı.

İhracatın Hedefi AB Ülkeleri

Sanayi sektöründeki girişimler, ihracatlarının yüzde 47,5’ini Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yaptı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14,3, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 11,9’luk paya sahip. Ticaret sektöründe ise küçük ve orta ölçekli girişimler ihracatta yüzde 89’luk bir hâkimiyet gösteriyor.

İmalat Sanayi Ürünlerinde Sanayi Girişimleri Ön Planda

İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 58,3’ünü sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirirken, ticaret sektörü yüzde 37,7 ile ikinci sırada yer alıyor. İthalatta ise sanayi ve ticaret sektörü girişimleri hemen hemen eşit payla, sırasıyla yüzde 44,2 ve yüzde 44,8 ile öne çıkıyor.

İlk 500 Girişim Ticaretin Lokomotifi

İhracatın yüzde 49,8’i ve ithalatın yüzde 64,6’sı, en çok dış ticaret yapan ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi. İlk 5 ihracatçı girişim toplam ihracatın yüzde 8,5’ini, ilk 5 ithalatçı girişim ise ithalatın yüzde 13,8’ini sağladı.

Dış Ticarette Ülke Çeşitliliği

Girişimlerin yüzde 37,7’si tek ülkeye ihracat yaparken, sadece yüzde 3,1’i 20 veya daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; buna karşın bu az sayıdaki girişimler ihracattaki toplam payın yüzde 57,6’sını oluşturuyor. İthalatta ise girişimlerin yüzde 71,2’si tek ülkeden mal alıyor, 20 ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin payı ise yüzde 57,9’a ulaşıyor.